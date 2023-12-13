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Niğde'de Kimyasal Zehirlenme: 2 İşçi Hayatını Kaybetti, İtfaiye Ekibi de Tedavi Altına Alındı

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Niğde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Niğde Gazozu Fabrikasında temizlik esnasında meydana gelen zehirlenme olayında 2 işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi de kimyasaldan etkilendi ve tedavi altına alındı.

Niğde'de 2 işçinin kimyasal zehirlenmeden hayatını kaybettiği fabrikaya ilk giden itfaiye ekibi de tedavi altına alındı.

Niğde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Niğde Gazozu Fabrikasında temizlik esnasında meydana gelen zehirlenme olayında 2 işçi hayatını kaybetmiş kimyasaldan etkilenen 3 işçi tedavi altına alınmıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda yapılan ihbarın ardından olay yerine ilk giden 7 kişilik itfaiye ekibinin de kimyasaldan etkilendiği, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hastanede kimyasaldan etkilenen işçiler ve itfaiye erlerini ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, işçilerin sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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