Niğde'de Kayıp Gençler Koçbaşı ile Uyandırıldı

Niğde'de yakınları tarafından ulaşılamayan ve hayatından endişe edilen 3 genç; kaldıkları evin kapısını koçbaşı ile kırarak eve giren ekipler tarafından uyandırıldı.

Olay, merkez Kale Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yakınları tarafından dün akşamdan bu yana haber alınamayan ve hayatlarından endişe dildiği için ihbar yapılan 3 genç için polis, sağlık ve itfaiyeye ekipleri gençlerin bulunduğu daireye gitti. Gençler; ekiplerin kapı çalmasına da yanıt vermeyince dairenin kapısı koçbaşı ile kırıldı. Kapının kırılma sesine uyanan 3 genç evin balkonunda uyuduklarını söyledi.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE