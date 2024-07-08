Niğde'de Kayalıklarda Mahsur Kalan Çoban ve Koyunu Kurtarıldı

Niğde'de kayalıklarda mahsur kalan çoban ve koyunu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çamardı ilçesi Aladağlar Arpalık mevkisinde meydana geldi. 2500 rakımlı bölgede iki koyununu otlatan Talat B. (24), koyunlarından birisi kayalıklardan düşünce diğer koyununu kurtarmak isterken kendisi de kayalıklarda mahsur kaldı. Talat B., kendi imanları ile mahsur kaldığı yerden çıkamayınca durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahsur kalan çoban Talat B. ve koyunu kurtarmak için çalışma başlattı. Kayalıklardan düşen koyunun biri telef olurken, ekipler Talat B. ile diğer koyunu halat yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtardı. - NİĞDE