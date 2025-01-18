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Niğde'de Kamyonun Şarampole Devrilmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Niğde'de Kamyonun Şarampole Devrilmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Niğde'de meydana gelen kazada bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Altunhisar - Çiftlik yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kamyonda bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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