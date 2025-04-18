Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi! Trump ile aynı listede
Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Başhekim içeri girince öğrenciler bir anda salonu terk etti

Niğde'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 3 Gözaltı

Niğde'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de yürütülen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 27 cep telefonu ve çeşitli ürünler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Niğde'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonu ve çeşitli ürünler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-16 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 27 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 29 adet farklı marka ve çeşitte kaçak ürün bulundu.

Yakalanan şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.