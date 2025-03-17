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Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak ürünler arasında otomatik sigara basma makineleri, gümrük kaçağı cep telefonları ve kaçak sigara yer aldı. 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Polis ekiplerince kaçakçılığı önleme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonda ev, iş yeri ve araç aramasında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde 6 farklı otomatik sigara basma makinesi, 7 gümrük kaçağı cep telefonu, 710 paket kaçak sigara, 14 bin 200 adet tütün ile doldurulmuş makaron, 10 bin 400 adet boş makaron, 33 kilo tütün, 6 bin 440 gram gümrük kaçağı çay, 500 adet sigara paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet ve 244 farklı marka ve modelde cep telefonu aksesuarı bulundu. Yapılan operasyonlarda yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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