Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Polis ekiplerince kaçakçılığı önleme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonda ev, iş yeri ve araç aramasında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde 6 farklı otomatik sigara basma makinesi, 7 gümrük kaçağı cep telefonu, 710 paket kaçak sigara, 14 bin 200 adet tütün ile doldurulmuş makaron, 10 bin 400 adet boş makaron, 33 kilo tütün, 6 bin 440 gram gümrük kaçağı çay, 500 adet sigara paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet ve 244 farklı marka ve modelde cep telefonu aksesuarı bulundu. Yapılan operasyonlarda yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. - NİĞDE