Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 80 Bin Dolu Makaron ve 870 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesindeki çalışmaları sürüyor.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suç kapsamında yol kontrol aramasında bir otobüste arama yaptı. Yapılan aramada; 80 bin adet dolu makaron ve 870 kilo tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE