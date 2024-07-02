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Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 80 Bin Dolu Makaron ve 870 Kilo Tütün Ele Geçirildi

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir otobüste yaptıkları aramada 80 bin adet dolu makaron ve 870 kilo tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesindeki çalışmaları sürüyor.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suç kapsamında yol kontrol aramasında bir otobüste arama yaptı. Yapılan aramada; 80 bin adet dolu makaron ve 870 kilo tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadele Makaron Niğde Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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