Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 150 kilogram tütün ve 89 adet kaçak ürün ile 702 adet sağlık için tehlikeli madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında gerçekleştirilen aramalarda 150 kilogram tütün, 89 adet kaçak ürün, 702 adet sağlık için tehlikeli madde ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa