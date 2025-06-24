Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlere yönelik düzenledikleri operasyonda 4 şahsı gözaltına aldı. Ele geçirilen ürünler arasında elektronik sigara ve cep telefonları bulunuyor.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-23 Haziran 2025 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonucu 4 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı ürünler ve yasadışı materyaller ele geçirildi.
50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet tabanca fişeğine el konulurken 4 şüpheli gözaltına alındı. - NİĞDE