Niğde'de Kaçak Sigaraya Geçit Yok: 3 Bin 606 Paket Ele Geçirildi
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde 3 bin 606 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleştirdikleri yol kontrolünde kaçak sigara ele geçirdi.
Ulukışla İlçesi Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri - Ereğli istikametinde sürdürülen yol kontrol ve arama faaliyetinde, bir çekici ve ona bağlı dorsede yapılan aramada toplam 3 bin 606 paket kaçak sigara bulundu.
Ekipler, kaçak sigaralara el koyarken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığını bildirdi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa