Niğde'de Kaçak Sigaraya Geçit Yok: 3 Bin 606 Paket Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleştirdikleri yol kontrolünde kaçak sigara ele geçirdi.

Ulukışla İlçesi Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri - Ereğli istikametinde sürdürülen yol kontrol ve arama faaliyetinde, bir çekici ve ona bağlı dorsede yapılan aramada toplam 3 bin 606 paket kaçak sigara bulundu.

Ekipler, kaçak sigaralara el koyarken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığını bildirdi. - NİĞDE