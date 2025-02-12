Niğde'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Niğde'de kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara imal ve ticareti suçuna yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 71 bin 100 adet doldurulmuş, 39 bin 400 adet boş makaron, 59 adet 125 gramlık nargile tütünü, 4 adet elektrikli kompresörlü sigara basma makinesi,1 adet kompresör, 70 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - NİĞDE