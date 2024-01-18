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Niğde'de Kaçak Makaron ve Sigara Operasyonu

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Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 6 milyon 265 bin adet dolu makaron ve 192 bin paket sigara bulundu. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve kaçak sigara ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 6 milyon 265 bin adet dolu makaron ve 192 bin paket sigara ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Niğde Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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