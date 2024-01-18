Niğde'de Kaçak Makaron ve Sigara Operasyonu

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve kaçak sigara ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 6 milyon 265 bin adet dolu makaron ve 192 bin paket sigara ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - NİĞDE