Niğde'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 4 Bin Litre Ele Geçirildi
Niğde'de polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 bin litre etil alkol ele geçirirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin litre etil alkol ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Ulukışla Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 4 bin litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - NİĞDE