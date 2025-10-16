Niğde'de Kaçak Alkol Üretimi Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bor ilçesinde düzenledikleri operasyonda kaçak alkol üretimi yapan bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Bor ilçesine bağlı Bahçeli Kasabası'nda bir şahsın ikametinde yapılan aramada; 120 litre el yapımı şarap, 75 litre el yapımı rakı, rakı yapımında kullanılan bir düzenek, bir ölçüm aleti, iki adet alkolmetre-hidrometre ve 100 gram anason yağı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE