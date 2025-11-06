Niğde'de Kaçak Alkol Operasyonu: 322 Litre Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 322 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte ve kaçak alkol üretimiyle mücadele çerçevesinde Bor ilçesinde 2 şüpheliye ait ikametlerde arama yaptı. Yapılan aramalarda; 2 litre el yapımı rakı ve 320 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada; halk sağlığını tehlikeye atan kaçak alkol üretimi ve satışına karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - NİĞDE