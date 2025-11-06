Haberler

Niğde'de Kaçak Alkol Operasyonu: 322 Litre Ele Geçirildi

Niğde'de Kaçak Alkol Operasyonu: 322 Litre Ele Geçirildi
Güncelleme:
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak alkol üretimiyle mücadele kapsamında Bor ilçesinde düzenledikleri operasyonda toplam 322 litre kaçak alkol ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 322 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte ve kaçak alkol üretimiyle mücadele çerçevesinde Bor ilçesinde 2 şüpheliye ait ikametlerde arama yaptı. Yapılan aramalarda; 2 litre el yapımı rakı ve 320 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada; halk sağlığını tehlikeye atan kaçak alkol üretimi ve satışına karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
