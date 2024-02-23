Niğde'de işyeri kurşunlama olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

Niğde'de işyeri kurşunlama olayına karışan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Niğde'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen işyerinin kurşunlanması olayı ile ilgili Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen şahıslar; Niğde ve Nevşehir'deki evlerine ve işyerlerine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ve işyerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik silah ve silaha ait 2 adet şarjör, 18 adet fişek, 5 adet kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 4 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. - NİĞDE