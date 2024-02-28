Niğde'de İş Merkezinde Düşen Çocuk Güvenlik Filesinden Kurtuldu

Niğde'de iş merkezindeki güvenlik ağı hayat kurtardı

6. kattan apartman boşluğuna düşen çocuğun filelere takılması güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi

NİĞDE - Niğde'de bir iş merkezinin 6'ncı katından apartman boşluğuna düşen çocuk, güvenlik filesi sayesinde beton zemine düşmekten kurtuldu.

Ailesi ile birlikte Atabek İş Merkezi'nin 6. katında bulunan çocuk, oyun oynarken ailenin bir anlık dalgınlığının ardından apartman boşluğuna düştü.

İSG yönetmeliği çerçevesinde iş merkezinin her bir katına çekilen güvenlik ağı sayesinde zemine düşmekten kurtulan çocuk, düştüğü fileden iş merkezinin temizlik görevlisi tarafından çıkarıldı.

Çocuğu düştüğü fileden kurtaran görevli Vahit Akgül, güvenlik filesi olmasaydı çocuk hayatını kaybedebilirdi, dedi.

Akgül, "Çocuk atlamış aşağıya düşmüş. Ben de temizlik yapıyordum, burada temizlik görevlisiyim. Annesi çağırdı, babası da geziyordu ortada. Ben de geldim demirin üstünden atladım, çocuğu oradan aldım annesine verdim. Olay 6'ncı katta oldu. File sistemi olmasaydı çocuk hayatını kaybedebilirdi, o yüzden filelerin ne kadar olduğunu söylemek isterim" dedi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından ev ve iş yerlerinde uygulanması gereken güvenlik önlemlerinin hayat kurtarıcı olduğu bir kez daha gözlemlendi.

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mehmet Aksan yaptığı açıklamada uygulanması zorunlu olan İSG yönetmeliklerinin hayat kurtarıcı olduğunu söyleyerek, "Bugünkü kazada gördüğümüz gibi ailemizin dikkatsizliğinden dolayı küçük bir çocuğun güvenlik ağına düştüğünü görüyoruz. Buradaki en önemli şeylerden biri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2013 yılında da Yapı İşleri Yönetmeliği ve Bina Eklentileri Yönetmeliği çıkmıştı. Bu yönetmelikte de sahan boşluklarında, merdiven boşluklarında, cephe boşluklarında güvenlik ağlarının olması gerekliliği var. 6331 sayılı kanun, işverenlere ve mülk sahiplerine toplu koruma önlemlerinin hepsinin alınması zorunlu kılar. Bu önlemler alındığı takdirde üzücü olaylardan, maddi ve manevi zarardan korunmuş oluruz" şeklinde konuştu.