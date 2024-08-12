Niğde'de Huzur ve Asayiş İçin 2 Bin 111 Personel Görev Yapıyor

Güvenlik Bilgilendirme Toplantısında konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin huzur ve asayişinin sağlanması için kentte bin 268 emniyet ve 831 Jandarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 111 personelin görev yaptığını söyledi.

Emniyet ve jandarma personellerinin kentin huzur ve asayişin sağlanması için 7/24 görev yaptıklarını ifade eden Vali Çelik Niğde'de Temmuz ayı içerisinde gerçekleşen asayiş olaylarını paylaştı. Vali Çelik; "2024 yılı Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda Niğde'de 3 operasyon düzenlenmiş, 2 şahıs yakalanmış, 2 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, terörden aranması olan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 34 operasyon düzenlenmiş, 42 şahıs yakalanmış,3 şahıs tutuklanmış, 39 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır" dedi.

2024 yılı Temmuz ayı içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 24 etkinlikle 4 Bin 496 vatandaşa bilgilendirme yapıldığını söyleyen Vali Çelik, 1 aylık sürede 84 narkotik operasyonu düzenlendiğini, 93 şahsın yakalandığını ve şahıslardan 14'üünün tutuklandığını belirtti.

Temmuz ayında Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında operasyon düzenlendiğini açıklayan Çelik; bu operasyonlarda 4'ü organizatör olmak üzere 5 şahsın yakalandığını, 1 şahıs tutuklandığını, 4 araca da el konulduğunu söyleyerek; "Kentimizde Siber Suçlarla Mücadelede Temmuz ayında 2 operasyon düzenlenmiş, 10 şahıs yakalanmış, 6 şahıs tutuklanmış, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Sanal devriye kapsamında ise 1355 sosyal medya hesabı araştırılmış, 160 farklı materyalin incelenmesi tamamlanmıştır" diye konuştu.

Öte yandan; 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde Niğde'de bin 340 asayiş olayının bin 285'inin aydınlatıldığını açıklayan Niğde Valisi Cahit Çelik, olayların aydınlatılma oranın ortalamasının yüzde 96 olduğunun altını çizerek; "Artık trafik canavarına bir can dahi vermek istemiyoruz. Bırakın can vermeyi, tek bir vatandaşımızın burnunun dahi kanamasını istemiyoruz. Bakanlığımız, trafik konusunda bugüne kadar pek çok motto ile farkındalık çalışmaları yapmıştır. Trafik ekiplerimiz, 2024 yılı temmuz ayı içerisinde yapılan denetimlerde 48 bin 651 araç kontrol etti, kontrollerde 14 bin 4 araca cezai işlem uygulandı, eksikliği bulunan 300 araç ise trafikten men edildi. Yine denetimlerde 1055 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilmiş, 315 kask takmamak, 99 sürücü belgesiz araç kullanmak, 50 yaya kaldırımı ve geçitleri kullanmak, 299 diğer maddeler olmak üzere toplamda 763 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmış, 56 motosiklet trafikten men edilmiştir. Temmuz ayında 354 trafik kazası meydana gelen şehrimizde 241 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir.." ifadelerini kullandı.

Son günlerde sıklaşan anız ve ot yangını ile ilgili de uyarılarda bulunan Vali Çelik; "Sıcaklıklar ve vatandaşlarımızın da tedbirsiz davranışları neticesinde ne yazık ki birçok anız, ot ve mera yangını olayı ile karşılaşmaktayız. İlimiz 01.06.2024 - 12.08.2024 tarihleri arasında 23 adet anız yangını 277 adet ot ve mera yangını vakası meydana gelmiştir. Bu yangınların önüne geçebilmek ve zamanından müdahale etmek adına vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerektiğini hiçbir suretle anız yakmamaları gerektiğini ve en kısa sürede meydana gelen olayları 112 acil çağrı merkezine bildirmelerini istirham ediyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE