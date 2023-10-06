Niğde'de Husumetli Gruplar Arasında Çıkan Olayda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayda şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fertek Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda E.G. (38) ve H.D. tabanca ile vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.G. hayatını kaybederken, durumu ağır olan H.D. ise Kayseri'ye sevk edildi. Taraflar arasında önceden husumet bulunduğu iddia edilirken, olaya karıştığı belirlenen K.A. ve Y.S. polis ekiplerince yakalandı. Olayın ardından firar eden U.K. ise suç aleti ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli U.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.K. tutuklanırken, K.A. ve Y.S. adli kontrol kararı serbest bırakıldı. - NİĞDE