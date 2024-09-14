Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Husumet Sebebiyle Kanlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada S.A., İ.D. tarafından bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Olay sonrası İ.D. darp edildi ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında kavga kanlı bitti.

İddiaya göre; S.A. ile İ.D. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İ.D., S. A.'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından, İ.D. ise hayatını kaybeden S.A.'nın yakınları tarafından darp edildi. Sağlık ekipleri S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken İ.D.'yi ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis bölgede güvenlik tedbiri aldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin'in kaybolduğu gün paylaşılmış! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

Narin'in ailesinden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

 Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı
Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri! 2024 Mevlid Kandili mesajları resimli görseller | Mevlid Kandili mesajları ayetli, hadisli | En güzel Mevlid Kandili mesajları Instagram, Whatsapp.. Mevlid kandili sözleri ve mesajları! En güzel mevlid kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları! 14 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Eylül Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 14 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title