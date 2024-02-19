Niğde'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şubat ayının ilk 15 gününde yapılan çalışmalarda 15 hırsızlık şüphelisi yakalanırken yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şubat ayının ilk 15 gününde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 4 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak 8 şüpheli yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ayrı açıktın hırsızlık olayı ile ilgili olarak 5 şüpheli yakalandı, yakalanan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, suça konu malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

İşyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak ise olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde tasarruf olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli işlemler yapıldı, suça konu olan bisiklet sahibine teslim edildi.

Bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 21 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ise yakalanarak ilgili birime teslim edildi. - NİĞDE