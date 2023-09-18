Niğde'de Hırsızlık Olaylarıyla İlgili 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 21 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayların faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda 21 zanlı yakalandı ve ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 173 şüpheli de yakalandı.