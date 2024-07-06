Niğde'de Hırsızlık Olaylarına Karşı Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde Niğde'de 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak 5, 3 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5, 2 ayrı işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak 3, motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 1, otodan hırsızlık - banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren 1 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen suça konu malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada; il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerin sıklaştırıldığı, meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edildi. - NİĞDE