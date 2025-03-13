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Niğde'de Hapis Cezası Olan Şahıs Operasyonla Yakalandı

Niğde'de Hapis Cezası Olan Şahıs Operasyonla Yakalandı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nün KOM ekipleri, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A.'yı saklandığı bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı. T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokm', imal etme, nakletme, satma2 suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.A., düzenlenen operasyonla saklandığı bağ evinde yakalandı.

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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