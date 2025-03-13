Niğde'de Hapis Cezası Olan Şahıs Operasyonla Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokm', imal etme, nakletme, satma2 suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.A., düzenlenen operasyonla saklandığı bağ evinde yakalandı.

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE