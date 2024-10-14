Niğde'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Niğde Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar'ın da yer aldığı toplantıda Eylül ayı içerisinde kent genelinde meydana gelen asayiş olayları verileri paylaşıldı.

Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısının ardından basın açıklaması yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin huzur ve asayişin sağlanması için 7/24 esasına göre çalışma yapıldığını ifade etti.

Kentte bin 335 emniyet ve 835 jandarma mensubu olmak üzere toplam 2 bin 170 güvenlik personelinin görev yaptığını ifade eden Vali Çelik, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, asayiş suçları ve trafik kontrollerine yönelik çalışmaların verilerini aktardı.

2024 yılı Eylül ayında il genelinde terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 2 operasyon düzenlendiğini, 2 şahsın yakalandığını, 2 şahsın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ifade eden Vali Çelik terörden aranması olan 1 şahsın da yakalanarak cezaevine teslim edildiğini belirtti.

Vali Çelik; " Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Eylül ayında 46 operasyon düzenlenmiş, 74 şahıs yakalanmış, 6 şahıs tutuklanmış, 68 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Eylül uyuşturucunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda ise Narko Rehber Uygulaması kapsamında 10 etkinlikle 370 vatandaşımıza, Narko Nokta Projesi kapsamında 10 etkinlikle 2 bin 70 vatandaşımıza, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 2 etkinlik 80 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 22 etkinlikle 2 bin 520 vatandaşımıza ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır." dedi.

Uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise düzenlenen 102 operasyonda 115 şahsın yakalandığı, 8 şahsın tutuklandığı, 6 şahsın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ve 101 şahsın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.

Vali Çelik; Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Kapsamında ilimizde 4 operasyon düzenlendi 1 organizatör şahıs yakalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, yapılan operasyonlarda 1 araca el konuldu bu süreçte ise 29 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da sanal devriyede 876 sosyal medya hesabı araştırıldı, 71 farklı materyalin incelenmesi tamamlandı. Asayiş olayları kapsamında toplam 169 aranan şahıs yakalandı. Eylül ayı içinde yapılan trafik denetimlerinde ise ekipler 64 bin 558 araç kontrol etti, 21 bin 158 araca cezai işlem uygulandı. Eksikliği bulunan 374 araç ise trafikten men edildi. İl genelinde 291 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 205 vatandaşımız yaralandı" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE