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Niğde'de Gölette Kaybolan Kişi Aranıyor

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Niğde'de bir kişi serinlemek için girdiği gölette gözden kayboldu. Ekipler şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Niğde'de bir kişi serinlemek için girdiği gölette gözden kayboldu. Ekipler şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde bulunan gölette meydana geldi. Beldedeki gölete arkadaşları ile birlikte gelen M.E. (40) iddiaya göre, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra M.E'yi göremeyen arkadaşları durumu ihbar etti. Yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, M.E.'yi arama çalışmalarına başladı - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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