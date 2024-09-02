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Niğde'de Gölette Boğulan Baba ve Kızı İle İlgili Açıklama

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Niğde Valisi Cahit Çelik, gölette boğularak hayatını kaybeden baba ve kızıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın detayları adli tahkikat sonucunda netlik kazanacak.

Niğde Valisi Cahit Çelik, gölette 2 kişinin boğularak hayatını kaybettiği olayla ilgili, "Olayda kız çocuğu önceden düştü, baba onu kurtarmaya mı çalıştı yoksa yüzmek mi istediler, onu bilemiyoruz. Adli tahkikat neticesinde bu neticelenecek" dedi.

Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde bulunan barajda bir çoban, su yüzeyinde hareketsiz duran iki kişiyi fark etti. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin Ümit A. (30) ile kızı Fatma Hüma A. (4) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda baba ve kızının su yüzeyindeki cansız bedenleri kıyıya çekilerek otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, "Öncelikle başımız sağ olsun. Maalesef iki vatandaşımızı kaybettik. 11.00 civarında jandarmamızı arayan çoban bir vatandaşımız iki tane vatandaşın su üstünde olduğunu bildirmesi üzerine çok kısa süre içerisinde ekipleri buraya yönlendirdik. Suyun yüzeyinde iki tane cansız hareket eden iki tane şahsın olduğu görüldü. Şahısların daha sonra boğulduğu tespit edildi. Önce küçük kızımızı aldık, gelen bot marifetiyle diğer vatandaşımızı aldık. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaz döneminde vatandaşlarımız serinlemek için suya girmek istiyorlar ama şuna dikkat etmek lazım. İlimizde yüzeyden akan bir akarsuyumuz yok. Göletlerimiz var. Maalesef göletlerimizin dibinde de balçık ve çamur oluyor. Göletlere girdiğimiz zaman çamur ve balçık bizi çekebiliyor. Suya girmememiz lazım. Bu olayda da acaba kız çocuğu önceden düştü, baba onu kurtarmaya mı çalıştı yoksa yüzmek mi istediler, onu bilemiyoruz. Adli tahkikat neticesinde bu neticelenecek" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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