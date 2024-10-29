Niğde'de Fabrika İnşaatında Şantiye Şefi Düşerek Yaralandı

Niğde'de bir fabrikanın inşaatında dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen şantiye şefi yaralandı.

Olay, Niğde Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrika inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şantiye şefi Vedat A. (47) inşaatta kontrol yaptığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 7 metre yükseklikten düştüğü asansör boşluğundan ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Vedat A.; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE