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Niğde'de Fabrika İnşaatında Şantiye Şefi Düşerek Yaralandı

Niğde'de Fabrika İnşaatında Şantiye Şefi Düşerek Yaralandı
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Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında şantiye şefi Vedat A., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de bir fabrikanın inşaatında dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen şantiye şefi yaralandı.

Olay, Niğde Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrika inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şantiye şefi Vedat A. (47) inşaatta kontrol yaptığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 7 metre yükseklikten düştüğü asansör boşluğundan ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Vedat A.; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Yerel Haberler Acil Durum İş Kazası Güvenlik 3-sayfa Sağlık

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