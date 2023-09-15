Niğde'de yaşanan olayda, İ.K. ile kayınbiraderi M.K.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İ.K. kayınbiraderini bıçakla yaraladı. Yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve eniştesi gözaltına alındı.

Niğde'de eniştesi tarafından bıçaklanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Eskisaray Mahallesi'nde karşılaşan İ.K. (58) ile kayınbiraderi M.K.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.K, kayınbiraderini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.K.S, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, eniştesi gözaltına alındı.