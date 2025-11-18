Niğde'de Emniyet ve Jandarma Operasyonları: 25 Şahıs Yakalandı

Niğde'de 10-16 Kasım 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde yürüttüğü denetim ve operasyonlarda aranan 25 şahıs yakalandı.

Faaliyet dönemi içerisinde farklı suçlardan toplam 175 kişi hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Asayiş çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 av tüfeği, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 114 tabanca fişeği, 40 kurusıkı fişeği, 2 kesici alet ve 6 bin 580 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda 1 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca şarjörü ve 1 motosiklet ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadelede düzenlenen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı; şahıslardan 2'si tutuklanırken, 19'u serbest bırakıldı.

Terörle mücadele kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele birimlerince yasal kalış hakkı bulunmadığı belirlenen 7 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri de faaliyet döneminde toplam 11 olayı vücut izleri üzerinden aydınlattı. Bu kapsamda 10 şüpheli tespit edildi. Aydınlatılan olaylar arasında 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten yaralama, intihar, resmi belgede sahtecilik, ölümlü trafik kazası, farklı kimlik bilgisi kullanma ve hırsızlık bulunuyor.

Trafik ekiplerinin uygulamalarında ise 24 bin 1 araç sürücüsünden, ihlali tespit edilen bin 748'ine cezai işlem uygulandı. Bu araçlardan 109'u, 5'i motosiklet olmak üzere trafikten men edildi. Ayrıca sivil ekipler ve KGYS üzerinden yapılan denetimlerde 305 sürücüye ceza kesildi.

Niğde Valiliği, kentte huzur ve güvenliğin korunması için denetim ve operasyonların kesintisiz devam edeceğini duyurdu. - NİĞDE