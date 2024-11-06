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Niğde'de Emniyet Müdürlüğü'nden Eğitici Projeler

Niğde'de Emniyet Müdürlüğü'nden Eğitici Projeler
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında bilgilendirme çalışmaları düzenledi. Trafik güvenliği ve dil öğrenimi üzerine yapılan etkinliklerle 180 vatandaşa ve 110 öğrenciye eğitim verildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önleyici ve bilgilendirici faaliyetler kapsamında çalışmalar sürüyor.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Ekim 2024 ve 03 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta" projeleri kapsamında 180 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri tarafından ise 110 öğrenciye trafik güvenliği, karşıdan karşıya geçiş noktaları ve emniyet kemeri kullanmanın faydaları hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Bizim Çocuklar Projesi", "Yabancı Dil Kursu faaliyeti kapsamında da Efendibey Mahallesi Gazi Ortaokulunda eğitim gören 11-14 yaş grubunda öğrenciler arasında bulunan 20 öğrenciye yönelik çalışma yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikle öğrencilerin ana dillerinden farklı bir dil daha öğrenerek yabancı kültürleri tanımalarına fırsat verip kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmanın hedeflendiği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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