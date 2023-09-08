Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde 45,80 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.