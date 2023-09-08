Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde 45,80 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik dünkü operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin adreslerinde 45,80 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirilmişti.