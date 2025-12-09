Haberler

Niğde'de doğalgaz patlaması: 1 kişi yaralandı

Niğde'de doğalgaz patlaması: 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Niğde'de bir apartman dairesinin mutfağında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

Niğde'de bir apartman dairesinin mutfağında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Şehit Salim Erten Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfakta yaşanan doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında mutfakta bulunan C.C. hafif şekilde yaralandı.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın yaşandığı dairede ve apartmanın dış cephesinde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

title