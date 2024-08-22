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Niğde'de direğe çarpan sürücü yaralandı

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Niğde'de aniden önüne kıran araca çarpmamak için manevra yapınca direğe çarpan sürücü yaralandı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobilin motor kısmı çarpmanın etkisi ile araçtan fırladı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Niğde'de aniden önüne kıran araca çarpmamak için manevra yapınca direğe çarpan sürücü yaralandı.

Kaza, Niğde Kayseri yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile Niğde - Kayseri yolunda seyir halinde olan C.Ç., önüne aniden çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca direğe çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobilin motor kısmı çarpmanın etkisi ile araçtan fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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