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Niğde'de Dilencilikle Mücadele Bilgilendirmesi Yapıldı

Niğde'de Dilencilikle Mücadele Bilgilendirmesi Yapıldı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, dilencilikle mücadele kapsamında yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde, vatandaşlara dilencilik yapan şahıslara para verilmemesi gerektiğini ve kamu kurumlarının düzenli yardımlarını hatırlattı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü; tarafından dilendirilen şahıslara para verilmesinin önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dilencilik ile mücadele çalışması kapsamında şehirdeki cadde, sokak, trafik ışıkları ve kavşaklarda vatandaşların merhamet duygusunu istismar ederek dilendirilen şahıslara para verilmesi ve trafikte sürücülerin dikkatlerini dağıtarak kazaya sebebiyet vermelerinin önlenmesi konusunda bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Vatandaşlara yönelik yapılan bilgilendirmede, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak yardım yaptığı hatırlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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