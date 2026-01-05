Haberler

Niğde'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Niğde'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 2 kişi ve bir Türk vatandaşının tutuklandığı, bir kişinin ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği bildirildi.

Niğde polis ekiplerince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonel çalışmalar kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu H.G.E., ve A.K.H. ile TC vatandaşı T.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyon kapsamında yakalanan yabancı uyruklu B.Z. ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi