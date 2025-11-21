Haberler

Niğde'de Damperi Açılan Kamyon EDS Direğine Çarparak Devrildi

Güncelleme:
Niğde - Kayseri yolunda damperi açılan bir kamyon, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmadığı bildirildi, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Niğde'de damperi açılan kamyon Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde - Kayseri yolu üzerinde meydana gelen kazada Karayolları 64. Şube Şefliği'ne ait 38 KC 913 plakalı kamyon; sürücü H.A. yönetiminde seyir halindeyken damperinin aniden açılması sonucu kontrolden çıkarak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken yapılan ihbar sonrası üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. EDS direğinin yola devrildiği kazada polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri ise devrilen kamyonun kaldırılması için bölgede çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
