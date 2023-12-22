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Niğde'de çıkan kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

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Niğde'de iki grup arasında çıkan ve 9 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde bazılarının elindeki sopayla kavgaya koştuğu görülürken, üç kişinin ise pompalı tüfekle açılan ateşten önlerindeki araba sayesinde kurtulduğu anlar yer aldı.

Niğde'de iki grup arasında çıkan ve 9 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde bazılarının elindeki sopayla kavgaya koştuğu görülürken, üç kişinin ise pompalı tüfekle açılan ateşten önlerindeki araba sayesinde kurtulduğu anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Ata Sanayi'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grubun silahlı, sopalı kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle, 8 kişi ise sopayla yaralandı. 4 aracın da zarar gördüğü olayda yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların sopalarla birbirine saldırması, tüfekle ateş açılması ve kurşunların otomobile isabet etmesi saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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