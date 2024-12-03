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Niğde'de Çerçeve Üreten Fabrikada Yangın Çıktı

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Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde çerçeve üretimi yapan fabrikada çıkan yangın için itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Yangında ölü veya yaralı yok.

Niğde'de fabrika yangını

Çerçeve üreten fabrikada çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı

NİĞDE - Niğde'de çerçeve üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde çerçeve üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, ekipleri müdahalesi sürüyor.

Niğde'de Çerçeve Üreten Fabrikada Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - 3.Sayfa
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