Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri 1 Ayda 43 Aranan Şahsı Yakaladı

Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri devriye hizmetlerinde 1 ayda 43 aranan şahsı yakalarken, 1 hırsızlık olayına ise müdahale etti.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından; mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi çalışmaları aralıksız sürüyor. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Aralık ayı içinde yürüttüğü devriye hizmetleri esnasında; 6 bin 659 şahsın GBT kaydına bakıldı, 43 aranan şahıs yakalandı.

4 adet ruhsatsız tabanca ele geçiren bekçiler 1 hırsızlık olayına müdahale ederek şahısları suçüstü yakaladı. - NİĞDE