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Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri 1 Ayda 43 Aranan Şahsı Yakaladı

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Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri, devriye hizmetleri sırasında 1 ay içinde 43 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, 1 hırsızlık olayına da müdahale edildi.

Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri devriye hizmetlerinde 1 ayda 43 aranan şahsı yakalarken, 1 hırsızlık olayına ise müdahale etti.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından; mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi çalışmaları aralıksız sürüyor. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Aralık ayı içinde yürüttüğü devriye hizmetleri esnasında; 6 bin 659 şahsın GBT kaydına bakıldı, 43 aranan şahıs yakalandı.

4 adet ruhsatsız tabanca ele geçiren bekçiler 1 hırsızlık olayına müdahale ederek şahısları suçüstü yakaladı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Niğde Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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