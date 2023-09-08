Niğde'de bir kişi bacağından vurularak yaralandı

M.M.S, alacak-verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu 2 kişiyle karşılaştı. Söz konusu 2 kişi tarafından otomobilden tabancayla ateş açılan M.M.S, bacağından yaralandı. Yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.