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Niğde'de bir iş yeri silahla kurşunlandı

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Niğde'de bulunan bir iş yerine gece geç saatlerde 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve diğer deliller üzerinde yaptığı inceleme sonucunda saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

Niğde'de iş yeri kurşunlandı

NİĞDE - Niğde'de bir iş yeri 2 kişi tarafından silahla kurşunlandı.

Edinilen bilgeye göre olay Merkez Şahinali Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde meydana gelen olayda iş yeri 2 kişi tarafından kurşunlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntüleri ve diğer deliller üzerinde yaptığı inceleme ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde Olay Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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