Üye Girişi
Haberler

Niğde'de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Niğde'de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu

NİĞDE - Niğde'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'ta bulanan bir apartmanının birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde bulunan yatağın tutuşması ile çıkan yangın kısa sürede büyüyünce itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Niğde Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması

 File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti

Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti

 Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title