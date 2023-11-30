Niğde'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Niğde'de merkezde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Niğde'de bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, tedavi altına alındı.

Merkez Emin Erişingil Bulvarı'nda K.A. ile B.Ö ve kardeşi B.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda, K.A. bıçakla ağır yaralandı.

Yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, firar eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.