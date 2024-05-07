Niğde'de bıçaklama olayının failleri yakalandı

Niğde'de sabah saatlerinde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü olayın failleri polisin titiz çalışması ile yakalandı.

Niğde'de kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından bıçaklanan Emircan Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından olay yerinden firar eden Gökhan Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri olayın şüphelisi Gökhan Ö.'nün yanında Tayfur A. isimli bir şahsın daha olduğunu tespit etti.

Olayın şüphelileri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE