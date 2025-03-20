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Niğde'de Belgede Sahtecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de Belgede Sahtecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Niğde'de gerçekleştirilen belgede sahtecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve sahte senetler ele geçirildi.

Niğde polisi tarafından düzenlenen belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel belgede sahtecilik, imzanın kötüye kullanılması suçları kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, kırk sekiz tabanca fişeği, iki şarjör, bir ruhsatsız pompalı tüfek ve yirmi iki tüfek kartuşu ele geçirildi. Ayrıca 35 adet dolu senet ile iki koçan boş senet de bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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