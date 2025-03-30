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Niğde'de Bayram Trafik Denetimleri Dronla Yapılıyor

Niğde'de Bayram Trafik Denetimleri Dronla Yapılıyor
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı süreince artan trafik yoğunluğunda güvenliği sağlamak için dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirmekte. Özellikle ölümlü kazaların önüne geçmek için kural ihlalleri yakından takip ediliyor ve sürücülere anında uyarılar yapılıyor.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı; Ramazan Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğunda vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla havadan dron destekli trafik denetimleri gerçekleştiriyor.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bayram tatilinde yollarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için alınan bu önlemler kapsamında, özellikle ölümlü kazalara sebebiyet veren trafik ihlallerinin yakın takibe alındığı belirtildi. Jandarma Trafik Timleri, 'emniyet şeridi ihlali, hatalı sollama, şerit izleme ve değiştirme ile seyir halinde cep telefonu kullanma' gibi kural ihlallerini tespit ederek sürücüleri anında uyarıyor ve gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Dron destekli denetimlerle sürücülerin trafik kurallarına uyum sağlamaları teşvik edilirken, kazaların önlenmesi hedefleniyor. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu ve "Yolun sonu bayram olsun. Bir kural, bir ömür" mesajıyla güvenli sürüş bilincinin önemini vurguladı.

Bayram tatili boyunca denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceği belirtilirken, sürücülerden trafik kurallarına eksiksiz uymaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri istendi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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