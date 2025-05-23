Niğde'de Baraja Düşen 13 Yaşındaki Çocuk için Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Niğde'de Taşlıca Barajı'na düşen 13 yaşındaki F.K. için jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlattı.
Niğde'de baraja düşen 13 yaşındaki çocuk için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki F.K. merkezde bulunan Taşlıca Barajı'na düştü. Suya düşen çocuk kısa sürede gözden kaybolurken haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler suya düşerek gözden kaybolan çocuğu arama çalışması başlattı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa