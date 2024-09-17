Niğde'de Asayiş Operasyonu: 231 Şahıs İşlem Gördü

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 09-15 Eylül 2024 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda il genelinde meydana gelen asayiş olaylarında 231 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hakkında işlem başlatılan 231 şahıstan 5'inin adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Yapılan çalışmalarda 73 adet fişek, 7 adet ateşli silah, 2 adet şarjör ve 1 adet de bıçak ele geçiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 59 şahsı yakaladı, 8 hırsızlık olayını aydınlatarak şüphelileri gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarında ise 9 şahsın yakalandığı, gerçekleşen operasyonlarda da, gümrük kaçağı makaron, tütün, 13 adet cep telefonu ile define aramada kullanılan 6 adet materyalin ele geçirildiği bildirildi.

Narkotik operasyonları kapsamında gerçekleştirilen 26 operasyonda yakalanan 26 şahıstan 2'sinin tutuklandığı, 24 şahsın serbest bırakıldığı ifade edildi.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında da ülkemizde yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu 11 şahsın Geri Gönderme Merkezine gönderildiği belirtildi.

1 haftalık süre içerisinde yapılan trafik denetimlerinde il genelinde 13 bin 962 aracın denetlendiği, ihlali tespit edilen 3 bin 890 araca cezai işlem uygulandığı, 75 aracın ise trafikten men edildiği ifade edildi. - NİĞDE