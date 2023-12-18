Niğde'de Asayiş Operasyonu: 184 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Aralık ayının ilk 15 gününde yaptığı çalışmalarda 184 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan dolayı toplam 127 olay aydınlatıldı ve 184 kişi hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca 35 kişi hakkında yakalama emri bulunurken, 24'ü adliyeye sevk edildi ve 11 kişi tutuklandı. Cinayet büro ekipleri ise operasyonlarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Aralık ayının ilk 15 gününde yaptığı çalışmalarda 184 şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 40 kasten yaralama, 23 tehdit, 14 taksirle yaralama, 12 mala zarar verme, 6 hakaret, 4 evden hırsızlık, 4 hayvan hırsızlığı, 4 güveni kötüye kullanma, 3 açıktan hırsızlık, 3 yağma, 2 taksirle öldürme, 2 şantaj, 2 kişilerin huzur ve sükünunu bozma, 2 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, 2 otodan hırsızlık, 1 ısrarlı takip, 1 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 nitelikli dolandırıcılık ve 1 oto hırsızlığı olmak üzere toplam 127 olayı aydınlattı. Olaylarla ilgili 184 kişi hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 35 kişiden 24'ü adliyeye sevk edilirken, 11 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet büro ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - NİĞDE